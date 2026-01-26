Nacional - 26/1/26 - 07:17 PM

Siete Presidentes llegarán mañana: Panamá recupera su rol estratégico

Aquí se reunirán los principales empresarios de la región y líderes globales con el objetivo de establecer acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad de la región.

 

Por: Redacción / Critica -

Panamá será esta semana la sede del principal evento económico de la región, en el que participarán por lo menos siete Jefes de Estado, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 16 ministros de economía, 5 ex presidentes y 19 cancilleres.

Se trata del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, a realizarse este 28 y 29 de febrero, bajo la organización de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en alianza con el Gobierno Nacional

Aquí se reunirán los principales empresarios de la región y líderes globales con el objetivo de establecer acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad de la región.

Se informó que los Presidentes llegarán desde este martes a Panamá, entre ellos Lula da Silva de Brasil, quien será el orador de fondo en el foro. También participarán Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Paz de Bolivia, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

A este listado de personalidades se suma el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, en un evento que colocará a Panamá en el centro de la estrategia económica de América Latina.

Te puede interesar

Fiscalía ordena captura de Gaby por supuesto enriquecimiento ilícito

Fiscalía ordena captura de Gaby por supuesto enriquecimiento ilícito

 Enero 26, 2026
Siete Presidentes llegarán mañana: Panamá recupera su rol estratégico

Siete Presidentes llegarán mañana: Panamá recupera su rol estratégico

Enero 26, 2026
Minsa y CSS arrancan integración en Herrera y Los Santos

Minsa y CSS arrancan integración en Herrera y Los Santos

 Enero 26, 2026
Chilibre se queda sin agua este sábado por 18 horas

Chilibre se queda sin agua este sábado por 18 horas

 Enero 26, 2026
Entregan la orden de proceder para el programa Saneamiento en Panamá Oeste

Entregan la orden de proceder para el programa Saneamiento en Panamá Oeste

 Enero 26, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas