Siete Presidentes llegarán mañana: Panamá recupera su rol estratégico

Panamá será esta semana la sede del principal evento económico de la región, en el que participarán por lo menos siete Jefes de Estado, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 16 ministros de economía, 5 ex presidentes y 19 cancilleres.

Se trata del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, a realizarse este 28 y 29 de febrero, bajo la organización de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en alianza con el Gobierno Nacional.

Aquí se reunirán los principales empresarios de la región y líderes globales con el objetivo de establecer acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad de la región.

Se informó que los Presidentes llegarán desde este martes a Panamá, entre ellos Lula da Silva de Brasil, quien será el orador de fondo en el foro. También participarán Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Paz de Bolivia, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

A este listado de personalidades se suma el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, en un evento que colocará a Panamá en el centro de la estrategia económica de América Latina.