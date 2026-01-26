Entregan la orden de proceder para el programa Saneamiento en Panamá Oeste

El Consorcio YDN-MS será el responsable de la ejecución del proyecto de diseño y construcción de los colectores sanitarios de Martín Sánchez Interconexiones, Tramo 1, para los distritos de La Chorrera y Arraiján, tras la entrega de la orden de proceder por el Ministerio de Salud (MINSA).

Esta obra, que se desarrollará en la provincia de Panamá Oeste, beneficiará a unas 285 mil personas hacia el año 2050, según los estimados del MINSA.

La obra incluye el desarrollo de los diseños finales y la construcción de un colector de 1.9 kilómetros y es financiada por el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno Nacional, con una inversión de $20.1 millones, ITBMS incluido.

Este conducto permitirá transportar las aguas residuales provenientes de diversas comunidades hacia la cámara de unificación de flujos de los colectores Martín Sánchez 1 y Prudente, con conexión al sistema de pretratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Caimito.

Otra etapa del proyecto incluye la interconexión con el colector Martín Sánchez 1 Tramo 2. Además de la conexión del colector Puerto Caimito, con el objetivo de conducir las aguas residuales de los corregimientos de Puerto Caimito, Barrio Colón, Barrio Balboa y Vista Alegre hasta la futura PTAR Caimito.

El objetivo del proyecto es incorporar estas comunidades al sistema de alcantarillado sanitario, contribuyendo a la eliminación de letrinas, tanques sépticos y sistemas que no cumplen con el tratamiento adecuado.

La orden de proceder fue entregada al Consorcio YDN-MS por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y la coordinadora general del Programa Saneamiento de Panamá, María Fernanda De Mendoza.

El Tramo 1 contempla la construcción de un colector sanitario que permitirá conducir las aguas residuales provenientes de los paquetes anteriores que forman parte de la cuenca de Martín Sánchez 1, garantizando su traslado seguro hasta la futura PTAR Caimito para su adecuado tratamiento.