Minsa y CSS arrancan integración en Herrera y Los Santos

Hoy lunes arrancó la Comisión de Integración de los Servicios de Salud en Herrera y Los Santos.

La idea es lograr que cualquier persona, tenga o no seguro, pueda ir a hospitales y centros de salud.



En la comisión hay representantes del Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y los patronatos. Todos con la tarea de coordinar los servicios, revisar cómo se usan los recursos y que cada institución mantenga su presupuesto separado.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que “estamos llamados a asegurar una coordinación efectiva que eleve el nivel de bienestar de cada panameño".

Por su parte, Marcos Young, de la CSS, explicó que ya hay mecanismos para ajustar costos y aprovechar mejor los recursos. La idea es trabajar juntos, que cada quien haga su parte, pero que la gente reciba atención de verdad.

El plan busca reforzar la atención primaria, jerarquizar hospitales y fomentar la docencia y la investigación, formar especialistas para cubrir las necesidades del interior. Además de garantizar equipos e insumos, y promover la prevención y educación en todas las instalaciones



El proceso será gradual. La comisión se encargará de que todo funcione de manera pública: gestión, provisión y financiamiento.

Según el Decreto Ejecutivo No. 26 de 2025, la meta es clara: un sistema de salud más eficiente que llegue a todos, incluso a los rincones más alejados.