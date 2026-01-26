Nacional - 26/1/26 - 08:15 PM

Fiscalía ordena captura de Gaby por supuesto enriquecimiento ilícito

La medida fue solicitada a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá ejecutar la aprehensión

 

Por: Redacción / Crítica -

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público emitió este lunes una orden de aprehensión contra José Gabriel Carrizo Jaén, por la presunta comisión de enriquecimiento injustificado, tipificado como delito contra la administración pública.

La medida fue solicitada a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá ejecutar la aprehensión y garantizar el ingreso de Carrizo al sistema de verificación ciudadana, según indica la Resolución N° 01-2026, fechada el 23 de enero de 2026.

Las autoridades indicaron que todas las diligencias se realizan conforme al marco legal, para establecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del imputado.

La orden fue formalizada mediante el Oficio N° 731-2026, firmado por la Fiscal Superior Adela Cedeño, quien dirige la investigación dentro de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio.

