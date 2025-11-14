El 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial en contra de la Diabetes, una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y destacar las oportunidades de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS), cerca del 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes mellitus tipo 2, una cifra que continúa en aumento con alrededor de 35 mil nuevos casos diagnosticados anualmente.

La diabetes es provocada por altos niveles de glucosa en la sangre, cuyo control depende de insulina, hormona que produce el páncreas. La insulina hace que la glucosa circulante en la sangre entre en las células del cuerpo. Existen varios tipos y varias causas de diabetes. Sin embargo, todos los tipos tienden a tener complicaciones similares, como un mayor riesgo de daño a los riñones, los ojos y los vasos sanguíneos.

De acuerdo con la Dra. Ángela Tulipano López, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos y Clínica de Diabetes de la CSS, el incremento sostenido de esta enfermedad responde principalmente a los malos hábitos alimenticios y al sedentarismo de la población.

LEE TAMBIÉN: Auditoría de la Contraloría al BDA por presuntas irregularidades

“Comemos muchos carbohidratos, pasamos la mayoría del tiempo sentados y no tenemos incorporada la actividad física como parte de nuestra cultura. Estas dos condiciones, sumadas a la predisposición genética, hacen que cada año se diagnostiquen más pacientes con diabetes”, explicó la especialista.

Por su parte, el coordinador regional de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Rolando Caballero, advirtió sobre la elevada incidencia de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas en la población panameña.

"El 14% de los panameños mayores de 20 años son diabéticos; y al menos el doble padece prediabetes o sea intolerancia a la glucosa”, manifestó el médico internista.

Caballero destacó que para enfrentar con éxito la reciente incidencia de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias, se debe lograr cambios en los hábitos alimenticios y fomentar la ejercitación física en todos los segmentos de la población.

“Es difícil, pero no imposible, que la población prefiera frutas en lugar de bebidas procesadas saturadas de azúcar y preservantes; optar por carnes, vegetales y legumbres frescas, en lugar de productos ultra procesados”, expresó Caballero,

Esta fecha busca crear conciencia sobre la importancia de educarse sobre esta enfermedad.