¡El aguacero no da tregua! Inundaciones obligan a cerrar vías y evacuar casas



El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúa brindando asistencia ante las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias que se registran en distintas regiones del país.

Según el informe más reciente, emitido en las últimas horas, los principales incidentes reportados incluyen la introducción de agua en viviendas y el cierre de vías por anegación.

Sinaproc reiteró que se mantiene un aviso de vigilancia ante la probabilidad de lluvias significativas acompañadas de tormentas, por lo que exhortó a la población a tomar medidas de precaución.

Reportes por provincias:

Chiriquí: En el distrito de Bugaba, una vivienda ubicada en la barriada San Agustín, corregimiento de Santo Domingo, resultó afectada por la entrada de agua, producto de una obstrucción en el sistema de alcantarillado.

Herrera: En el sector de Monagrillo, una residencia sufrió afectaciones similares. Personal de Sinaproc acudió al lugar para realizar la evaluación de daños y verificar las condiciones de seguridad.

Veraguas: Se procedió al cierre preventivo de la vía que conecta Pueblo Nuevo con Llano de La Cruz, en el distrito de Santiago, debido a la anegación en varios tramos del camino.

Las autoridades se mantienen en constante monitoreo y recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación de riesgo a través de las líneas de emergencia disponibles.