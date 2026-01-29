El Caballo de Fuego se toma El Dorado: barrio chino se prende el 22 de febrero

El Barrio Chino de El Dorado será el punto de encuentro el próximo 22 de febrero, cuando la comunidad chino-panameña le dé la bienvenida al Año Nuevo Chino 2026, marcado por la fuerza del Caballo de Fuego. Calle llena, colores arriba y cultura viva, como debe ser.

No es cuento nuevo. Por segundo año seguido, el desfile y la feria se plantan como una de las celebraciones interculturales más grandes del país. Gente de todos lados, familias completas y curiosos que llegan a ver, comer y sentir lo que es esta tradición que ya es parte del barrio.

El anuncio se hizo sin vueltas. La ministra Beatriz Carles, presidenta del Consejo Nacional de la Etnia China, confirmó que habrá desfile y feria cultural, dos platos fuertes que pondrán a vibrar El Dorado desde temprano. Música, danzas, actos artísticos y esa energía que no se fabrica, se vive.

El desfile viene cargado. Carros alegóricos, bandas de colegios, grupos culturales y expresiones artísticas que hablan de disciplina, trabajo en equipo y creatividad. Nada improvisado. Todo con mensaje y calle, como pide la gente.

La feria no se queda atrás. Emprendedores, chefs panameños y sabores que mezclan lo chino con lo nuestro. Plato tras plato, tradición y economía local caminando juntas, con la juventud también subida en tarima mostrando talento y futuro.

El Caballo de Fuego no llega suave. Llega pa’ empujar, pa’ avanzar con fuerza, pa’ recordarle al país que la diversidad también construye nación. Y en El Dorado, eso se siente sin que nadie lo explique.



