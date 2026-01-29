Santa Fe resguarda una de las orquídeas más diminutas del mundo

Además de consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de montaña en Panamá por sus senderos naturales, ríos cristalinos, cascadas y paisajes de gran belleza, el distrito de Santa Fe se destaca por albergar una invaluable riqueza natural.

En su exuberante selva y bosques tropicales húmedos aún se conserva una de las especies de orquídeas más diminutas del mundo.

Este patrimonio natural ha despertado el interés de especialistas y amantes de la flora silvestre, quienes visitan la zona para conocer de cerca los esfuerzos de conservación que se desarrollan en el lugar.

Personas dedicadas a la protección ambiental trabajan de manera constante para preservar y reproducir estas delicadas especies, muchas de ellas altamente vulnerables a la intervención humana y a la deforestación.

Entre las principales impulsadoras de esta labor se encuentran Anayansi Vernaza y Berta de Castrellón, reconocidas por su compromiso de años con la protección de las orquídeas en Santa Fe.

Ambas mantienen semilleros especializados que sirven como espacios de reproducción y conservación, y que se han convertido en puntos de referencia para estudiosos y defensores del medio ambiente.

Actualmente, las conservacionistas, junto a otros colaboradores, se han organizado para ampliar la red de apoyo y concienciar a la población sobre la importancia de evitar la destrucción de las más de 350 especies de orquídeas que habitan en el distrito.

El objetivo es fortalecer la educación ambiental y promover prácticas responsables que garanticen la supervivencia de estas plantas, consideradas un tesoro natural de la región y del país.