Gigantes globales vuelven a mirar a Panamá

Panamá volvió a sonar duro en la mesa grande. Unas 22 multinacionales dijeron claro que quieren crecer e invertir en el país, durante un encuentro frente a frente con José Raúl Mulino, en plena reunión de alto nivel durante el Foro Económico 2026.

En la sala había peso pesado. Google, Pfizer, Coca-Cola, PepsiCo, Siemens, AES, Cisco, entre otras. Ejecutivos que no pierden el tiempo si no ven negocio. Panamá sigue siendo plaza atractiva para invertir.

En el encuentro, Mulino dijo que el Gobierno “ordenó la casa”, puso disciplina fiscal y estabilidad financiera. Y que ese orden es lo que vuelve a traer confianza.

El presidente anunció un plan de inversión pública de más de B/.11 mil millones para este año. Dinero que será usado en carreteras, hospitales, agua potable y obras que mueven empleo y economía real.

También destacó que el tema de la CSS se estabilizó, que la logística del país se está fortaleciendo y que la educación va a entrar en reforma seria.

A eso se suma lo que viene por el Canal. Puertos, gasoducto y embalse, proyectos grandes que buscan hacer más eficiente la vía y empujar la economía completa, no solo un sector.

Mulino dijo que Panamá apuesta por usar la tecnologia para competir mejor, pero también para formar gente. Inteligencia artificial y semiconductores ya están en la agenda, no como moda, sino como necesidad.

“El país va caminando con orden”, señalo. Agregó que esto trae estabilidad y paz social, mientras Panamá se abre a mercados como Mercosur y reduce el tamaño del aparato estatal.

Los empresarios agradecieron el espacio y felicitaron la organización del foro. No fue discurso vacío. En la mesa estuvieron nombres grandes de energía, aviación, tecnología y finanzas, midiendo terreno y sacando cuentas.

Panamá, otra vez, en el radar grande. Y esta vez, con números sobre la mesa.