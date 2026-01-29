Intercambiador de La Cabima ya está casi listo

La obra del intercambiador en la entrada de La Cabima, en Panamá Norte, está prácticamente terminada.

Los trabajos ya alcanzan un 99.4 % de avance, y solo quedan detalles para que el proyecto entre en funcionamiento completo.

Durante una inspección en el sitio, autoridades del MOP y representantes locales revisaron lo que falta por afinar.

El mayor atraso está en la reubicación de cables y postes de servicios telefónicos y eléctricos, paso clave para liberar la zona y permitir el flujo normal del tránsito.

El proyecto beneficiará a más de 21 mil residentes de Panamá Norte, una zona golpeada por tranques diarios y alto movimiento comercial.

Con el intercambiador, se busca ordenar el tráfico y reducir los tiempos de traslado en uno de los puntos más cargados del sector.

Si todo marcha según lo previsto, a mediados de febrero estarían listos los retornos, aceras y rotondas. También se habilitaría de forma parcial el viaducto sobre la vía Transístmica, mientras que la inauguración total se proyecta para marzo.

El MOP confirmó que ya terminaron al 100 % las calles internas de La Cabima y un kilómetro de la Transístmica, desde la barriada Montserrat hasta la entrada de Ciudad Bolívar. Se añadió un carril en ambos sentidos y se construyeron nuevas aceras para peatones.

La obra tiene una inversión de B/. 26.5 millones e incluye un retorno a desnivel tipo herradura en Ciudad Bolívar, que ya está funcionando y conecta directamente con la Boyd–Roosevelt. También se rehabilitaron puentes vehiculares y peatonales en puntos clave del sector.

Este proyecto apunta a aliviar un congestionamiento histórico que por años afectó a conductores y comerciantes. La zona, donde convergen varias comunidades, empieza a ver una salida a un problema que parecía eterno.

Además del intercambiador, las autoridades inspeccionaron los avances en la ampliación de la Transístmica, tramo Villa Grecia–Puente Don Bosco, donde aún hay pendientes por la reubicación de servicios públicos y vertederos improvisados.