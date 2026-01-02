Nacional - 02/1/26 - 12:00 AM

El Canal ha dado al fisco $31.231 millones

El Canal de Panamá ha entregado al fisco aportes por un total de 31.231 millones de dólares desde que su administración fue transferida un día como hoy, hace 26 años, por Estados Unidos al Estado panameño.

Estos aportes millonarios, que incluyen la cifra récord de 2.965 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2025, es uno de los "hitos relevantes" descritos este miércoles por la Administración del Canal de Panamá al conmemorar un nuevo año de la transferencia, que fue pactada con los acuerdos Torrijos-Carter de 1977.

