El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con 8 presidentes

La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, arranca el miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y la tarea de repensar el posicionamiento de la región en el escenario global.

Está previsto que este martes llegue a Panamá el presidente de Brasil e invitado de honor del foro, Luiz Inácio Lula Da Silva, como se anunció desde Brasilia, para inaugurar la cita junto a su colega panameño y anfitrión, José Raúl Mulino.

Los gobernantes de Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, también intervendrán en el acto de apertura del foro, que se presenta como un complemento a la cita de Davos, en Suiza, y está organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno de Panamá.

El evento, que se extenderá hasta el jueves, reunirá a más de 2,500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; costarricense Laura Chinchilla; chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Además participarán representantes de organismos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, así como los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

En el foro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.

Bilaterales, acuerdos y crisis de fondo

Los presidentes de Bolivia y de Brasil mantendrán su primera reunión bilateral en el marco del foro, confirmaron este lunes autoridades de ambos países durante una visita de trabajo del canciller brasileño, Mauro Vieira, a La Paz.

También está previsto que el presidente Lula mantenga otras bilaterales, incluida una esta tarde con el gobernante electo de Chile —según la oficina de Kast—, pues las relaciones de Brasil con sus vecinos regionales “no dependen del ciclo político”, dijo el viernes pasado la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan.

Lula será recibido por su colega de Panamá, y se ha anunciado que ambos países firmen un acuerdo de facilitación de inversiones.

También genera expectación un posible encuentro bilateral entre Petro y Noboa, en el contexto de la crisis que viven Colombia y Ecuador por la lucha antinarcóticos, que incluye una guerra arancelaria.