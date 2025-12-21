El dengue no da tregua: la pelea empieza en el patio de la casa

En Panamá, la lucha contra el dengue y otras enfermedades no se gana solo en los hospitales. Se gana en los patios, en los tanques destapados, en las botellas tiradas y en el agua estancada que muchas veces pasamos por alto.

Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa) volvió a dejar claro que eliminar los criaderos de mosquitos es la medida más efectiva para frenar la enfermedad.

Según el informe de la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2025), el país acumula 15,098 casos de dengue. De ese total, 13,394 personas presentaron síntomas leves, 1,601 mostraron signos de alarma y 103 casos fueron clasificados como dengue grave. Detrás de cada número hay una familia preocupada, un niño con fiebre alta o un adulto que no pudo ir a trabajar.

Pero el dengue no es el único enemigo. El reporte también revela que en lo que va del año se registran 97 defunciones por influenza, y lo más alarmante es que el 86.6% de las personas fallecidas no estaba vacunada.

Además, más del 90% tenía factores de riesgo, como enfermedades crónicas o edad avanzada. Incluso se reportó un caso relacionado con vapeo en un adulto joven, una señal de alerta que no se puede ignorar.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, solo en esa semana se reportaron 422 casos, y el acumulado del año ya va por 19,348, llenando salas y poniendo presión al sistema de salud.

Otras enfermedades siguen rondando al país:

Malaria: 10,569 casos acumulados y 4 defunciones , todas mujeres.

10,569 casos acumulados y , todas mujeres. Leishmaniasis: 1,390 casos en 2025.

1,390 casos en 2025. Virus Oropouche: 686 casos acumulados.

686 casos acumulados. Hantavirus: 27 casos en total.

27 casos en total. Leptospirosis: 86 casos.

86 casos. Gusano barrenador en humanos: 111 casos.

111 casos. Viruela símica (Mpox): 16 casos confirmados hasta la fecha.

Ante este panorama, el Minsa insiste en algo sencillo, pero poderoso: la participación de la comunidad salva vidas. No se trata solo de fumigar, sino de hacer conciencia diaria.

Las recomendaciones son claras y no cuestan millones: