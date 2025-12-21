Nacional - 21/12/25 - 04:14 PM

El dengue no da tregua: la pelea empieza en el patio de la casa

El Ministerio de Salud (Minsa) volvió a dejar claro que eliminar los criaderos de mosquitos es la medida más efectiva para frenar la enfermedad.

 

Por: Redacción / Crítica -

En Panamá, la lucha contra el dengue y otras enfermedades no se gana solo en los hospitales. Se gana en los patios, en los tanques destapados, en las botellas tiradas y en el agua estancada que muchas veces pasamos por alto. 

Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa) volvió a dejar claro que eliminar los criaderos de mosquitos es la medida más efectiva para frenar la enfermedad.

Según el informe de la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2025), el país acumula 15,098 casos de dengue. De ese total, 13,394 personas presentaron síntomas leves, 1,601 mostraron signos de alarma y 103 casos fueron clasificados como dengue grave. Detrás de cada número hay una familia preocupada, un niño con fiebre alta o un adulto que no pudo ir a trabajar.

Pero el dengue no es el único enemigo. El reporte también revela que en lo que va del año se registran 97 defunciones por influenza, y lo más alarmante es que el 86.6% de las personas fallecidas no estaba vacunada

Además, más del 90% tenía factores de riesgo, como enfermedades crónicas o edad avanzada. Incluso se reportó un caso relacionado con vapeo en un adulto joven, una señal de alerta que no se puede ignorar.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, solo en esa semana se reportaron 422 casos, y el acumulado del año ya va por 19,348, llenando salas y poniendo presión al sistema de salud.

Te puede interesar

El dengue no da tregua: la pelea empieza en el patio de la casa

El dengue no da tregua: la pelea empieza en el patio de la casa

 Diciembre 21, 2025
Acodeco le pone el ojo al Mundial 2026 y alerta sobre fraudes en viajes

Acodeco le pone el ojo al Mundial 2026 y alerta sobre fraudes en viajes

 Diciembre 21, 2025
La Feria de Azuero ya se alista: preparativos avanzan rumbo al 2026

La Feria de Azuero ya se alista: preparativos avanzan rumbo al 2026

Diciembre 21, 2025
Capira sigue a oscuras: Santa Rosa espera la luz que nunca llega

Capira sigue a oscuras: Santa Rosa espera la luz que nunca llega

 Diciembre 21, 2025
Desde este lunes empieza movimiento pesado del Metro por túnel de la Línea 3

Desde este lunes empieza movimiento pesado del Metro por túnel de la Línea 3

 Diciembre 21, 2025

Otras enfermedades siguen rondando al país:

  • Malaria: 10,569 casos acumulados y 4 defunciones, todas mujeres.
  • Leishmaniasis: 1,390 casos en 2025.
  • Virus Oropouche: 686 casos acumulados.
  • Hantavirus: 27 casos en total.
  • Leptospirosis: 86 casos.
  • Gusano barrenador en humanos: 111 casos.
  • Viruela símica (Mpox): 16 casos confirmados hasta la fecha.

Ante este panorama, el Minsa insiste en algo sencillo, pero poderoso: la participación de la comunidad salva vidas. No se trata solo de fumigar, sino de hacer conciencia diaria.

Las recomendaciones son claras y no cuestan millones:

  • Eliminar criaderos de mosquitos dentro y fuera de la casa.
  • Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado.
  • Usar mascarilla si hay síntomas respiratorios.
  • Cubrirse al toser o estornudar.
  • No automedicarse y acudir a tiempo al centro de salud más cercano.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco
Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío