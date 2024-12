El dilema de los costos, tras el cese de la mina

El complejo debate sobre retomar o no la actividad minera en el país, a través de la mina de Cobre Panamá en Donoso, provincia de Colón, sigue latente. El tema ambiental y el monetario suelen ser los más discutidos, sobre todo este último, cuando hay quienes consideran que la decisión de suspender las operaciones de la mina le está generando costos al país y afectando su presupuesto, por la ausencia de ingresos provenientes de la mina.



Prueba de lo anterior, fue la publicación de Paul Harris, con más de 20 años de experiencia en el sector minero en roles editoriales, de inversionistas y de comunicaciones, quién detalló en el Mining Journal, la principal publicación mundial dedicada a las inversiones mineras y los asuntos comerciales; que "los problemas con Cobre Panamá se acumulan" para el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya que la mina empleaba a más de 40,000 personas y generaba aproximadamente el 5% del PIB del país.



Bajo el título Panama government costing country (Gobierno de Panamá genera costos al país), el artículo de Harris también destacó cómo el expresidente Laurentino Cortizo ha sido responsabilizado por el cierre de Cobre Panamá y cómo First Quantum (Cobre Panamá) no es la única empresa que ha iniciado arbitrajes relacionados con el cierre; socios y financiadores de First Quantum, incluidos la empresa de regalías Franco Nevada y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources, también están buscando indemnizaciones.



Panamá también enfrenta otro gasto relacionado con la minería: deberá pagar un total de 26 millones de dólares a la empresa minera estadounidense Dominion Mineral Corp. tras perder un laudo arbitral en 2020 y cuyo pago no había podido hacer efectivo hasta la fecha.



Harris recordó que, además, podría surgir una gran responsabilidad ambiental. "First Quantum está gastando entre $12 y $15 millones al mes para mantener la mina en estado de cuido y mantenimiento, y prevenir daños ambientales en el sitio, que no ha pasado por un cierre formal ni esfuerzos de remediación. Mineros ilegales de oro también se han asentado en parte de la concesión de Cobre Panamá". Es importante recordar que, desde enero, está pendiente la aprobación de un plan de preservación y gestión segura.



¿Abrir o no?



Poner a operar nuevamente la mina, que cesó toda actividad en noviembre de 2023, tiene posiciones encontradas: recientemente, la encuestadora Doxa Panamá, reveló los resultados de una encuesta con una muestra nacional de 1,200 entrevistas y una sobre muestra de 400 entrevistas en las áreas vecinas a la mina.



La encuesta nacional arrojó que el 44% opinó dejar cerrada la mina como está en forma definitiva, 23% consideró abrir la mina para cerrarla en forma ordenada y el 27% optó por abrir la mina para que opere normalmente bajo supervisión del Gobierno, cuando se le consultó sobre qué se debe hacer con la mina.



Cuando se le preguntó "Si supiera que, si se cierra la mina de cobre, el país dejaría de percibir anualmente cuatro mil millones de dólares y se perderían cuarenta mil empleos, ¿usted estaría a favor o en contra de abrir la mina de cobre?", el 52% optó por abrir la mina y el 47% se mantuvo en cerrar la mina.



Cuando se preguntó sobre cuál cree que fue el motivo principal de las protestas de 2023, la mayoría a nivel nacional respondió que el Gobierno (38%), 20% lo atribuyó a Minera Panamá, 11% a la minería en general, y 9% a los problemas del país.



Además, cuando se les consultó si creían que el Gobierno debería revisar el contrato con Minera Panamá, 57% de los encuestados a nivel nacional respondió que sí, frente a 40% que no, y el porcentaje se eleva a 65% en las zonas aledañas a la mina, frente a 29% que dijo no.



En su momento, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado, sostuvo que "es necesario que el Gobierno Nacional enfrente el reto de renegociar el contrato minero".



"Somos de la opinión de que Panamá no puede darse el lujo de perder esta importante fuente de riqueza y además enfrentar arbitrajes multimillonarios a nivel internacional" indicó Guizado, tras señalar que todas las operaciones mineras a nivel mundial tienen un plan de cierre ordenado y autofinanciado que demora años.



Uno de los principales retos que traerá consigo el 2025, como bien lo ha señalado el presidente José Raúl Mulino, será definir de una vez por todas, el tema de la minería en nuestro país.

