El filme 'Papeles', del panameño Montenegro, se estrenará en festival de cine

El thriller ‘Papeles’ (Papers), dirigido por el panameño Arturo Montenegro, y protagonizado por los actores españoles Megan Montaner y Carlos Bardem, abrirá la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), que se celebrará del 14 al 23 de noviembre.

La cinta será presentada por sus protagonistas, Montaner, Bardem y Antonio Dechent, durante la gala inaugural del festival, según informó la diputada de Cultura, Cine e Identidad de Almería, Almudena Morales.

‘Papeles’, una coproducción entre España, Panamá y Uruguay, está inspirada en el escándalo de los Papeles de Panamá, y aborda las consecuencias humanas, políticas y mediáticas de aquella filtración de 2016. Montenegro, nominado previamente a los Premios Forqué y a los Globos de Oro por Cumpleañero, explicó que quiso "mirar de frente ese dolor y contarlo con verdad, sin parcialidad y desde la esperanza".

La productora Patricia González indicó que el filme "explora el lado B de la historia: lo que ocurre dentro de una firma señalada por el mundo entero como símbolo de la corrupción global".

La película recrea la trama del mayor hackeo de la historia, con la filtración de casi doce millones de documentos. Tras su estreno en FICAL, Papeles llegará a los cines españoles el 5 de diciembre.