Nacional - 21/12/25 - 10:38 AM

El Grinch se tomó Colón y “robó” la Navidad entre risas y reflexión

Con humor, colorido y mucho dinamismo, la obra mantuvo al público atento y participativo

 

Por: Diómedes Sánchez S. / CRÍTICA -

El auditorio del Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Colón fue el escenario donde este fin de semana se presentó la obra teatral “El Grinch que se robó la Navidad”, una puesta en escena que logró atrapar al público de principio a fin.

La producción, protagonizada por talentosos actores colonenses, conectó con niños, jóvenes y adultos, llevando un mensaje claro sobre el verdadero sentido de la Navidad, más allá de los regalos y el consumismo.

Con humor, colorido y mucho dinamismo, la obra mantuvo al público atento y participativo durante toda la función, reafirmando el valor del teatro como espacio de encuentro familiar en estas fechas decembrinas.

Desde una mirada artística, la puesta en escena destacó por su mensaje oportuno y cercano, invitando a reflexionar sobre la solidaridad, el compartir y los valores humanos, utilizando un lenguaje accesible para todo público.

Este tipo de iniciativas fortalecen la oferta cultural de la provincia, promueven el talento local y consolidan al Centro de Arte y Cultura de Colón como un espacio vivo para el arte, la cultura y la convivencia familiar.

