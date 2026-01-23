Nacional - 23/1/26 - 12:00 AM

El IICA apoya la inclusión del etanol en la matriz de combustibles de Panamá

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) indicó ayer que apoya la posible inclusión del etanol en la matriz de combustibles de Panamá, pues generaría efectos positivos en la agroindustria y en el ambiente.

"En Panamá el etanol va a tener efectos muy positivos en la agroindustria, sobre todo en la cadena de la caña de azúcar. Estimamos, en base a las proyecciones de crecimiento que nos ha acercado el gobierno, que se pueden crear 30.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos", dijo en un comunicado el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

Torroba participó en un foro de debate sobre el tema, celebrado en la Asamblea Nacional de Panamá, evento que fue organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de esa entidad, en el marco de lo discusión de una iniciativa de ley que plantea, en una primera etapa, un corte obligatorio de la gasolina de origen fósil con un 10 % de etanol.

"El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10 %, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles", afirmó Torroba.

