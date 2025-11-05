¡El IMA se riega por todo el país! Habrá más ferias y agrotiendas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ampliará su red de agrotiendas y ferias en distintas provincias del país.

Nuevas sucursales abrirán en Río Hato, Las Tablas y Aguadulce, además de Veraguas, donde ya se preparan los espacios para su instalación.

Durante este año, el IMA ha vendido más de 500 mil quintales de arroz en bolsas de cinco libras, dentro de sus programas sociales.

Cada semana realiza más de 20 agroferias en todo el país, ofreciendo arroz y productos de la canasta básica a precios bajos, y permitiendo que pequeños y medianos productores vendan directamente al público.

La entidad también afina detalles para las Naviferias 2025 y los 500 mil paquetes tipo picnic, con productos variados a B/.15.00, lo que representa un ahorro de hasta B/.20.00 frente al mercado.

Las cajas navideñas estarán disponibles en 170 puntos del país, comenzando por la provincia de Chiriquí.