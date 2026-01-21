El IPHE apuesta a la educación para derribar estigmas sociales

Las personas con discapacidad no solo enfrentan los retos propios de su condición, sino también los estigmas sociales que aún persisten en la sociedad. Sin embargo, los avances en la educación especial, la ciencia y la inclusión educativa han demostrado que estas personas cuentan con las herramientas necesarias para su desarrollo integral y plena integración social.

Así lo afirmó Karelia Sánchez, directora general del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), quien subrayó que el término “discapacidad” no debe entenderse como una limitante ni una barrera para la participación activa de los ciudadanos en la sociedad.

“Las personas con discapacidad son completamente capaces y útiles; pueden lograr todo lo que se propongan”, destacó.

🟦 La educación como eje de la inclusión

Sánchez explicó que muchas de las percepciones negativas en torno a la discapacidad se disipan mediante la educación y sensibilización, ya que mientras mayor sea la información que reciba la población, mayor será la aceptación social.

“En la medida en que brindemos capacitaciones y acompañamiento a los docentes de escuelas regulares, construiremos una sociedad más inclusiva”, señaló en entrevista con Crítica.

🟦 El rol clave de los padres de familia

La directora del IPHE resaltó que los padres de familia cumplen un papel fundamental en el proceso de inclusión, al ser quienes mejor conocen las condiciones de sus hijos y pueden reforzar en casa las terapias especializadas.

“Los padres son aliados estratégicos. Lo que se trabaja en el aula debe continuar en el hogar; por eso también se les brindan herramientas para dar seguimiento y multiplicar la información”, aseguró.

🟦 Aulas especiales y programas de integración

Aunque reconoció avances significativos en la cultura inclusiva en Panamá, Sánchez enfatizó que el trabajo debe ser constante. Actualmente, el IPHE desarrolla programas deportivos y culturales que permiten a los estudiantes potenciar habilidades que facilitan su inclusión.

Además, la institución tiene presencia en más de 400 centros educativos a nivel nacional mediante aulas especiales en escuelas regulares, promoviendo la integración temprana de niños y adolescentes con discapacidad.

“Mientras más docentes tengamos capacitados y más aulas especiales existan, mayores serán las herramientas para realizar los ajustes curriculares necesarios”, afirmó.

🟦 Inversión social, no gasto

Sánchez sostuvo que Panamá cuenta con la cantidad necesaria de educadores especializados, por lo que el enfoque actual está en fortalecer la capacitación continua de todos los actores del proceso educativo.

Reiteró que invertir en educación especial no representa un gasto, sino una inversión social de alto impacto, orientada a construir un país más equitativo e inclusivo.