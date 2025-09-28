El momento es ahora”: APEDE urge aprovechar el impulso económico

Panamá vuelve a colocarse en el radar mundial como un destino atractivo para invertir y vivir, pero este impulso no se mantendrá solo: requiere instituciones fuertes, menos burocracia y más innovación. Así lo advirtió Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en su columna semanal, donde hizo un llamado a “aprovechar el momento” para convertir el interés global en crecimiento real.

“El momento es ahora. Panamá vuelve a estar en la vitrina global, y no podemos desaprovecharlo”, enfatizó De Sanctis, quien destacó que la reciente salida del país de listas discriminatorias, junto con campañas internacionales, ya están dando frutos.

Entre las señales de confianza citó “el regreso de un banco europeo a nuestro centro financiero” y la organización de eventos internacionales como Premios Juventud, que dejaron “una derrama económica cercana a los 10 millones de dólares y una ocupación hotelera por encima del 75%”, según la Asociación Panameña de Hoteles.

La presidenta de APEDE recordó que la Inversión Extranjera Directa (IED) es clave para dinamizar la economía, pero advirtió que Panamá debe “atraer mejor, no solo atraer más”.

“La meta no es atraer más, sino atraer mejor; inversión que innove, que permanezca en Panamá y que contribuya a formar talento local”, afirmó, al recordar que en 2024 los flujos de IED apenas representaron el 3.3% del PIB, lejos del 7.5% alcanzado en 2018.

De Sanctis también resaltó el papel de la diplomacia económica y el liderazgo del presidente José Raúl Mulino en la apertura de nuevos mercados. “Como presidenta tuve el honor de acompañar la reciente misión oficial a Brasil, donde se reafirmó el papel de Panamá como puente para la integración regional”, señaló.

Durante su participación en el foro “Panamá Roundtable” en Nueva York, la dirigente empresarial reafirmó compromisos con líderes globales en áreas estratégicas como logística digital, innovación tecnológica y sostenibilidad.

Cada paso, explicó, tiene un impacto directo en la vida de los panameños. “Cada banco que regresa, cada inversión que se anuncia, cada evento internacional que elige a Panamá como sede, se traduce en empleos directos e indirectos… en inyección económica real para miles de familias panameñas”, apuntó.

No obstante, advirtió que estos logros pueden ser efímeros si no se moderniza el Estado. “Necesitamos un país con instituciones sólidas, reglas claras y una burocracia que facilite —y no frene— los proyectos”, subrayó.

La líder empresarial concluyó con un mensaje claro: Panamá debe apostar por digitalización, simplificación de trámites y formación de talento humano para que la inversión extranjera se convierta en un motor sostenido de innovación, competitividad y prosperidad compartida.