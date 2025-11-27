El país no va a fracasar… y yo tampoco: Mulino tira línea directa al pueblo

En su conversatorio de este jueves, el presidente José Raúl Mulino se fue de frente contra quienes consideran buscan que su gestión fracase.

“Hay gente que quisiera que el país fracasara para que yo fracase. Pero el país no ha fracasado. Y yo tampoco”.

Mulino destacó la frase al abordar el tema que más se siente en la calle: la economía, esa que algunos celebran porque crece en cifras, pero que millones no sienten en el bolsillo.



El mandatario reconoció que los organismos internacionales destacan a Panamá por su crecimiento, pero también recordó la otra mitad de la historia: las desigualdades que llevan décadas sin resolverse.

“Aquí hay rascacielos por un lado y pobreza a 10 minutos. Y eso no se arregla de un día para otro”.

Y remató con otra línea que dejó claro que esto no nació ayer: “Panamá 2 no comenzó el mes pasado”.

Educación, carreras técnicas y el famoso ‘chance’

En ese sentido, el mandatario insistió en tres pilares que, según él, son la llave del cambio, para cerrar esa brecha de desigualdad:

Educación pública fuerte

Carreras técnicas que sí den trabajo real

Juventud con acceso a financiamiento para emprender y meterse en la economía formal

Mulino pidió dejar atrás “las aves de mal agüero”.

Al ser cuestionado sobre un grupo de diputados que se encuentran de visita en Taiwán, Mulino dijo que: “Espero que gocen Taiwán, pero no tienen la capacidad legal para hablar de Temas de inversión. Eso lo habla el Órgano Ejecutivo con los países, a través de la Cancillería”.



Rumores de empresas chinas en puertos: “Eso no existe”

Sobre supuestas postulaciones de empresas chinas para operar puertos en Panamá —algo que incluso habría alertado el expresidente Donald Trump— Mulino fue cortante:

“Eso no existe. No hay ningún proceso abierto. No sé quién inventó esa noticia.”

Según el mandatario, no hay ninguna empresa china postulándose para puertos, ni siquiera un procedimiento en curso para considerar algo así.

Reducen leche para el vaso escolar: “No voy a dejar que afecten al productor panameño”

Y, sobre el tema de la licitación de Meduca y la reducción del volumen de leche para el programa del vaso escolar, Mulino indicó que “No voy a permitir que esa licitación afecte a los productores panameños.”

Aseguró que pidió conversaciones con la ministra de Educación, Lucy Molinar para revisar el contrato y entender por qué se redujo la cantidad.

Recordó que su gobierno ha frenado importaciones que perjudicaban al agro, y que hará lo mismo nuevamente si es necesario:

“Yo no voy a desproteger la producción nacional.”