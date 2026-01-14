“El Salvaje Bill” pide ayuda en carta a ministra de Gobierno

El 8 de enero de 2026, William Dathan Holbert, mejor conocido como “El Salvaje Bill”, escribió una carta a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. La hizo a mano, desde su celda en el Sector C de La Mega Joya.

Su esposa fue quien entregó la nota a los medios tras una visita al penal.

En la carta, Holbert dice que fue recomendado para un traslado, pero que nada ha pasado.

También asegura que la recomendación está ahí, en algún expediente, pero que nadie se ha molestado en moverla.



Asegura que ha cumplido con su trabajo dentro del penal, pero que ese tiempo no le han conmutado, y que siente que todo su esfuerzo queda sin reconocimiento.

De igual forma denuncia que en su sector no hay una junta técnica que evalúe su caso. Agrega que nadie revisa, nadie decide, nadie lo llama a explicar nada. Por eso escribe directamente a la ministra. Quiere que alguien vea su situación y haga algo.

Holbert no es cualquier preso. Es un asesino en serie estadounidense, condenado en Panamá por matar a cinco ciudadanos estadounidenses en Bocas del Toro entre 2007 y 2010.Lo hizo para quedarse con sus propiedades.

Fue capturado en 2010 intentando huir por Nicaragua y sentenciado en 2017 a 47 años y un mes de prisión. Desde entonces está preso, primero en David y luego en La Mega Joya.