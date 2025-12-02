Elecciones del PP se enredan entre sospechas y sombra del caso Caicedo

A menos de dos semanas de que los convencionales del Partido Popular (PP) acudan a las urnas, el ambiente interno del colectivo está más cargado que nunca.

La candidata a la presidencia del partido, Zulphy Santamaría, lanzó un explosivo señalamiento que ha sacudido la campaña: “Hay preocupación por el origen del dinero misterioso que están usando algunos candidatos”, advirtió.

Durante el programa radial Noticias en 180 Minutos, Santamaría fue cuestionada sobre un caso que ya se ha viralizado en redes sociales: La familia Caicedo, de la cual dos de sus miembros compiten por altos cargos dentro del partido político, y que supuestamente además estaría financiando silenciosamente otras candidaturas.

Aunque no existe confirmación oficial, la sola insinuación de esta trama ha encendido las alarmas dentro del Partido Popular de la estrella verde.

Y es que el apellido Caicedo no es cualquiera. Panamá entera recuerda aún la estremecedora desaparición de Dayra Caicedo, de 23 años, quien fue secuestrada en Arraiján y reapareció en una gasolinera sin explicación alguna, en un caso que mantuvo al país en vilo por semanas. Hasta hoy, no hay condenas ni un móvil claro sobre lo que ocurrió, pero muchas versiones en medios de comunicación y redes sociales implicaban posibles nexos con el crimen organizado.

En estas elecciones PP internas, dos miembros de la polémica familia compiten por posiciones de peso: José César Caicedo, aspirante a la vicepresidencia del partido, y Eric Humberto Caicedo, nominado a la tercera subsecretaría general.

Ambos figuran en la nómina de Cirilo Salas, quien además de buscar la reelección como secretario general, ahora también corre por la presidencia del Partido Popular. Según se comenta dentro del colectivo, Salas habría presentado personalmente a los Caicedo ante figuras de alto nivel del partido para pedir apoyo.

En un giro aún más llamativo, Santamaría reveló que conoció a los Caicedo, e incluso al padre de uno de ellos, por recomendación directa de Salas, quien solicitó que se les permitiera correr pese a no cumplir con el tiempo mínimo de inscripción, apelando a una excepción interna.

“En ese momento no tenía idea de quiénes eran, solo que eran dos jóvenes con muchos recursos económicos y aspiraciones políticas… pero ahora me arrepiento de haber apoyado la excepción”, declaró con contundencia.

Santamaría pidió que el Tribunal Electoral y los partidos exijan a todos los candidatos revelar quiénes financian sus campañas y de dónde proviene el dinero misterioso.

“Hay candidatos que no podrán justificar de dónde sacan tanto dinero misterioso para repartir y hacer propaganda”, denunció.

Con estas revelaciones, las internas del Partido Popular entran de lleno en territorio turbulento. Entre sospechas, nerviosismo y candidaturas cuestionadas, el proceso que debía fortalecer al colectivo ahora enfrenta una tormenta que amenaza con opacar las elecciones PP del 13 de diciembre.

Lo único claro por ahora es que la batalla interna del PP está más caliente que nunca… y todavía faltan varios días para las elecciones PP.