Elegancia y arte: Michelle Galván apuesta por Olga Recio

La moda, el arte, la belleza y la elegancia marcarán un sello especial en la alfombra azul de los Premios Juventud y la protagonista de todo esto será la presentadora de Primer Impacto Michelle Galván, que ha elegido desfilar con una pieza de la diseñadora Olga Recio, famosa por haber conquistado distintas pasarelas en el mundo con sus creaciones.

La elección de Michelle pertenece a la colección Trama, línea insignia de Olga Recio, reconocida por su minucioso trabajo artesanal y su capacidad de transformar cada textil en una auténtica obra de arte.

Se tiene estipulado que mañana en la alfombra azul se revele el diseño, siendo este uno de los momentos más esperados de la noche y prometiendo un despliegue de glamour, creatividad y estilo sobre la alfombra azul.

Con esta escogencia, Galván, figura influyente y símbolo de elegancia en la comunidad hispana, reafirma la filosofía de Olga Recio de crear moda para mujeres que inspiran, empoderan y se destacan por su personalidad y estilo único.