Eliminación de criaderos: la barrera que puede salvar del dengue en Panamá

El Ministerio de Salud reafirmó que la eliminación de criaderos es la herramienta más efectiva para prevenir el dengue, un virus que sigue expandiéndose y que hoy mantiene al país en alerta.

Hasta la semana epidemiológica 45, Panamá registra 14,349 casos de dengue. 12,733 son sin signos de alarma, 1,517 presentan signos preocupantes y 99 llegaron a categoría grave.

Cada cifra representa un hogar afectado y un mosquito que pudo evitarse con un patio limpio. Un tanque abierto, una botella tirada, un balde con agua vieja pueden ser el origen del próximo brote.

Otras enfermedades en vigilancia

La influenza suma 94 defunciones, la mayoría en personas sin vacuna.

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) acumulan 17,992 casos.

La malaria alcanza 9,816 casos confirmados y 4 muertes, todas en mujeres entre 14 y 94 años.

El país también registra 29 casos de chikungunya, 1,322 de leishmaniasis, 664 de Oropouche, 78 de leptospirosis y 104 contagios por gusano barrenador humano.

El panorama no es simple. Pero la prevención es más fuerte cuando la comunidad participa.

La batalla no está en los hospitales: está en el barrio

Fumigar ayuda, pero no es suficiente.

La clave está en no dar espacio al mosquito.

Lo que se tira, lo que se voltea, lo que se tapa, salva vidas.

El Minsa insiste en que la prevención depende de todos: vecinos, comunidades, juntas comunales y familias. Cada acción suma. Cada criadero eliminado es un caso menos.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

• Lavar manos o usar gel alcoholado.

• Acudir al médico si aparecen síntomas.

• No automedicarse.

• Tapar recipientes y descartar agua acumulada.

• Usar mascarilla ante síntomas respiratorios.