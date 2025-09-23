Embajadas europeas recorren el Casco en bici por el Día Sin Auto

En el marco del Día Internacional Sin Auto, las embajadas de España y Países Bajos encabezaron este lunes un recorrido en bicicleta y a pie por el Casco Antiguo, junto a autoridades panameñas y delegaciones diplomáticas.

El ministro consejero de la Embajada de España, Jorge Peralta, resaltó que reducir el uso del carro privado ayuda a disminuir emisiones contaminantes y mejora la salud física y mental de la población.

Por su parte, el embajador de Países Bajos, Sander Cohen, recordó que su país es “la tierra de las bicicletas” y que la movilidad sostenible es clave para aliviar el tráfico y cuidar el ambiente.

Las actividades incluyeron un trayecto desde la Plaza de la Catedral hasta el Centro Cultural de España, en un evento simbólico que buscó fomentar el transporte público y medios alternativos como caminar o pedalear.