Embajadas europeas recorren el Casco en bici por el Día Sin Auto

El ministro consejero de la Embajada de España, Jorge Peralta, resaltó que reducir el uso del carro privado ayuda a disminuir emisiones contaminantes

 

En el marco del Día Internacional Sin Auto, las embajadas de España y Países Bajos encabezaron este lunes un recorrido en bicicleta y a pie por el Casco Antiguo, junto a autoridades panameñas y delegaciones diplomáticas.

El ministro consejero de la Embajada de España, Jorge Peralta, resaltó que reducir el uso del carro privado ayuda a disminuir emisiones contaminantes y mejora la salud física y mental de la población.

Por su parte, el embajador de Países Bajos, Sander Cohen, recordó que su país es “la tierra de las bicicletas” y que la movilidad sostenible es clave para aliviar el tráfico y cuidar el ambiente.

Las actividades incluyeron un trayecto desde la Plaza de la Catedral hasta el Centro Cultural de España, en un evento simbólico que buscó fomentar el transporte público y medios alternativos como caminar o pedalear.

 

