Emergencias por lluvias en Bocas del Toro, Colón y Herrera

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) atendió diversas emergencias ocasionadas por las lluvias durante la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre en varias provincias del país.

En Bocas del Toro, cinco viviendas en Chiriquí Grande resultaron afectadas por la crecida de una quebrada, dejando a 25 personas (15 menores y 10 adultos) temporalmente sin servicio eléctrico. Se coordinó con la empresa Naturgy para su restablecimiento.

En Colón, una losa colapsó parcialmente en un apartamento del Barrio Sur debido a filtraciones. El área fue inspeccionada y los residentes orientados a no usar la zona afectada por seguridad.

En Herrera, un árbol cayó sobre la vía de circunvalación de la Universidad en Chitré. La situación fue atendida por el Cuerpo de Bomberos antes de la llegada del personal de SINAPROC.

También se reportaron incidentes menores en Panamá y otras áreas de Bocas del Toro, incluyendo caída de árboles y verificación de deslizamientos. Las labores de limpieza y despeje continúan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

El SINAPROC reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, seguir las medidas de prevención y evitar zonas de riesgo durante esta temporada lluviosa.

Chiriquí, Veraguas y Darién bajo vigilancia por lluvias continuas

Las condiciones del tiempo para este sábado continuarán marcadas por lluvias intermitentes y episodios de precipitaciones continuas en distintas regiones del país, según el pronóstico más reciente del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Región Caribe

Durante el día, especialmente desde la madrugada hasta horas de la tarde, se prevén lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada en zonas montañosas, desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, así como en el sector oeste de Guna Yala. Estas precipitaciones podrían presentarse de forma frecuente y generar crecidas de ríos o deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda precaución.

Región Pacífica

En las próximas horas y durante la noche, se esperan lluvias dispersas de variada intensidad, incluyendo episodios fuertes de manera intermitente y continua. Estas afectarán principalmente desde las zonas marítimas hasta la Cordillera Central y las serranías.

Las áreas con mayor riesgo son Chiriquí (tanto tierras bajas como altas), Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Panamá Este y Norte, Darién y otras comarcas. Existe una alta probabilidad de crecidas de ríos, deslizamientos e inundaciones.

