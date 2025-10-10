Emiten dos alertas por condiciones adversas en ambos litorales

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido dos alertas debido a condiciones marítimas adversas que afectarán tanto el litoral Pacífico como el Caribe panameño en los próximos días.

En el litoral Pacífico, desde este viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, se espera una intensificación del viento con componentes del oeste y sur. Estas condiciones provocarán un aumento del oleaje y mar picado en toda la costa pacífica del país.

Por su parte, en el litoral Caribe, se pronostican condiciones marítimas adversas debido a la presencia de mar de fondo y al incremento en la velocidad del viento. Estas afectarán principalmente las regiones del centro y occidente caribeño, con condiciones ventosas en el oriente. Esta alerta tendrá vigencia desde el sábado 11 hasta el lunes 13 de octubre.

El Sinaproc recomienda alta precaución a los bañistas, tripulantes de embarcaciones pequeñas y comunidades costeras vulnerables, debido al riesgo de incursiones del mar en zonas bajas.

La institución informó que mantendrá un monitoreo y vigilancia constante de la situación para salvaguardar la seguridad de la población.