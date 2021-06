Empresarios rechazan toque de queda. Aseguran que está acabando con la economía

Panamá- El gremio empresarial reaccionó ante el anuncio del toque de queda en casi todo el país por el incremento de casos de Covid-19.

Luis Pinedo Velásquez, empresario, calificó está medida establecida por el ministerio de Salud como arbritaria e impositiva.

Pinedo Velásquez explicó que los funcionarios del Minsa sencillamente hacen el anuncio del toque de queda sin mayores explicaciones del por qué. Tienen un grave problema de comunicación al no explicar con mayores detalles los motivos del establecimiento de las restricciones de movilidad.

El empresario planteó que el Gobierno Nacional está "ahorcando la economía y con esto también la salud".

Este sector emplea miles de ciudadanos y familias con la aplicación de estas medidas están buscando que haya una desobediencia social como ocurrió en Colombia..... Nadie quiere eso, resaltó el entrevistado.

Recomendó al Gobierno Nacional ser más proactivo porque en estos largos 16 meses de pandemia de Covid-19 no han mejorado y destinado un buen presupuesto para los centros de salud para que atiendan a la población como se merece. Es urgente que haya una descentralización en materia de salud para atención y prevención, y sobre todo un mejor presupuesto.

El empresario Luis Pinedo Velásquez manifestó que este gremio ha estado en todas las comisiones que ha instalado el Gobierno Nacional, pero lamentablemente no han acogido ni tomado en cuenta las recomendaciones y sugerencias que le han presentado.

Contenido Premium: 0