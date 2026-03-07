Pedri tras el triunfo del Barcelona: "Lo que hace Lamine Yamal es increíble"

El futbolista del Barcelona, Pedro González ‘Pedri’, se mostró sumamente satisfecho con el triunfo logrado por su equipo en San Mamés, tras un complicado partido ante el Athletic Club que pone a prueba la resistencia del conjunto blaugrana en LaLiga.

​Un triunfo clave ante el cansancio acumulado

​“Le damos mucha importancia a esta victoria; es un campo muy complicado. Veníamos muy cansados porque el otro día lo dimos todo. Son tres puntos muy importantes para poder seguir en la lucha”, afirmó el internacional español en los micrófonos de Movistar+.

​A pesar del resultado positivo, el mediocampista canario fue autocrítico con el rendimiento colectivo: “No hemos movido el balón muy rápido de lado a lado; ellos estaban cómodos con su presión. El Athletic Club aprieta mucho y muy bien. Tenemos que afinar más cosas para el partido del martes”, indicó el futbolista culé, haciendo referencia al próximo compromiso europeo.

​La sociedad Pedri-Lamine Yamal

​Sobre su asistencia a Lamine Yamal en el gol que sentenció el marcador, Pedri fue modesto y destacó el trabajo táctico: “Sin el movimiento de Fermín, el gol no se hubiese dado”.

​Sin embargo, no escatimó en elogios para la joven perla de la Masía: “Ya estamos viendo lo que hace Lamine: la mete en la escuadra, imposible para el portero. Me ha dado las gracias por el pase. Es muy joven y cada vez va a ir a más. Lo que tiene que hacer es divertirse, no confiarse y seguir disfrutando en el campo”, añadió sobre el extremo del Barcelona.

​Estado físico y rotaciones

​Respecto a las dudas sobre su condición física, el jugador llevó tranquilidad a la afición. “Estoy bien, tenemos tiempo para recuperar; hoy llegaba muy justo”, confesó Pedri.

​Finalmente, destacó la profundidad de la plantilla dirigida por Hansi Flick: “Lo hemos hecho bien, hemos hecho rotaciones; todo el que está en el banquillo está preparado para jugar. Nos hemos llevado los puntos y ahora estamos listos para el martes”, concluyó el volante, una de las piezas angulares del proyecto deportivo del FC Barcelona.