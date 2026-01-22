Nacional - 22/1/26 - 12:00 AM

Boyd: El Minsa ya cuenta con un esquema para la implementación de horario a nivel nacional

Luego de la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19, que establece la extensión de horarios en centros de salud, el ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló que ya se cuenta con un esquema para la implementación de horario a nivel nacional.

Boyd reiteró que la puesta en marcha debe contar con una planificación económica y de recursos humanos.

“Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19 en la Asamblea Nacional, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el MINSA determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir de forma adecuada los recursos del Estado”, señaló el titular de Salud.

El ministro dijo que ya se tienen establecidos los lugares donde se establecerán los horarios; "después eso se pasará a informar a todo el pueblo panameño", a fin de que conozca las instalaciones a las que puede acudir en caso de urgencia.

La entidad manifestó que existen 120 instalaciones que cuentan con extensión de horario, mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito.

La ley, impulsada por el diputado Betserai Richards, tiene como objetivo general cumplir con la función esencial del Estado de velar por la salud de la población en todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo a las comarcas, garantizando el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud.

