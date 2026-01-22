NO HABRÁ ‘CALLE ARRIBA’ NI ‘CALLE ABAJO’ EN REFORMAS EDUCATIVAS

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dejó claro que la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo no está diseñada para “complacer” intereses políticos ni presiones sectoriales, sino para garantizar el futuro de las próximas generaciones.

Molinar subrayó que la propuesta no busca una modificación apresurada de la Ley Orgánica, sino la construcción de una nueva norma sustentada en consensos técnicos y sociales. A su juicio, en materia educativa “hay que hacer lo correcto, aunque no siempre guste”, porque lo que está en juego trasciende cualquier cálculo político.

La titular del Meduca informó que hasta ahora se han realizado entre nueve y diez reuniones, de un total de 18 previstas hasta finales de diciembre, con la participación de sociedad civil, gremios y actores políticos. “Aquí nadie sobra”, remarcó, al destacar que a fin de mes concluirá la primera etapa del proceso y que posteriormente se presentarán las propuestas ante la Presidencia para elaborar un documento base.

Molinar advirtió que no respaldará la iniciativa si el proceso no es coherente, transparente y alineado con las necesidades reales de la juventud. También descartó reformas paralelas en la Asamblea Nacional y aseguró que el Meduca sostendrá reuniones con los diputados para alinear criterios. “Aquí no va a haber Calle Arriba ni Calle Abajo. En educación hay que hacer lo correcto”, enfatizó.

Las declaraciones se dieron durante la presentación de los resultados de 2025 y las acciones previstas para 2026, en la que se abordaron temas como conectividad y rediseño curricular. En ese contexto, el Meduca anunció que el año lectivo iniciará con 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas del país, con 58% de cobertura mediante fibra óptica y 42% vía satélite.