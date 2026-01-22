Ultiman detalles para la versión 42 de la feria de Santa Fe

La cuadragésima segunda Feria Agropecuaria, Turística, Artesanal, Folclórica y Cultural de Santa Fe en la provincia de Veraguas se desarrollará del 29 de enero al 2 de febrero, con una variada agenda de actividades dirigidas a toda la familia, según dieron a conocer sus organizadores.

La reina de la feria, Abigail Sachs, explicó que el evento incluirá exposiciones agropecuarias, presentaciones culturales y folclóricas, muestras artesanales y espacios dedicados a la gastronomía típica de la región, resaltando además los múltiples atractivos turísticos que ofrece este pujante distrito veragüense.

Sachs destacó que uno de los mayores encantos de Santa Fe es su clima de “bajareque”, fresco y agradable, el cual —aseguró— no tiene nada que envidiar a otros destinos del país.

Por su parte, Luis Agrazal, presidente de la cuadragésima segunda feria, manifestó que todo está listo para recibir a los visitantes provenientes de distintas provincias y de otros países.

Agrazal subrayó que la reciente mejora de la carretera hacia Santa Fe facilitará el acceso y contribuirá a un mayor flujo de turistas durante los días del evento.

La feria de Santa Fe se ha consolidado como una de las actividades más importantes del calendario festivo y cultural de la provincia de Veraguas, impulsando la economía local y promoviendo las tradiciones, la producción agropecuaria y el turismo sostenible de la región.