San Miguelito: Presentan propuesta para que la AAUD asuma el control definitivo de la basura

El diputado Raúl Pineda lanzó una propuesta que sacude el tablero político: un anteproyecto de ley para que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asuma de forma definitiva el manejo de la basura en San Miguelito.

La iniciativa busca sacar al municipio del control operativo del aseo y entregar al Gobierno central la planificación, contratación, recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos, tanto en Panamá como en San Miguelito, declarado servicio público de interés social.

El texto es claro: todas las funciones, responsabilidades y recursos económicos vinculados al servicio —tasas, contribuciones, subsidios e ingresos— pasarían a manos de la AAUD. Al municipio solo le quedaría un papel secundario, limitado a la coordinación comunitaria y la fiscalización social.

La propuesta también fija un ultimátum: la AAUD tendría 180 días para garantizar la cobertura total del servicio en San Miguelito y evitar riesgos a la salud pública.

El anteproyecto ya levanta tensiones políticas y anticipa un nuevo pulso entre autoridades. Mientras tanto, en las calles, el reclamo es uno solo: que la basura desaparezca.