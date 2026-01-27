Nacional - 27/1/26 - 09:37 AM

En Capira prohíben tonada que menciona al tipiquero Alejandro Torres

La decisión se tomó “con el ánimo de promover la sana convivencia y la armonía durante la fiesta de carnaval”.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La polémica tonada ensayada por la tuna de Calle de Abajo de Capira, en la cual se hace alusión a un cantante de música típica de nombre ‘Alejandro’, no podrá ser cantada durante la celebración del carnaval.

Así fue acordado por los presidentes de las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Capira durante una reunión con el alcalde de este distrito, Ket Yau Martínez.

Según una publicación aparecida en la página de Instagram de la Alcaldía de Capira, la decisión se tomó “con el ánimo de promover la sana convivencia y la armonía durante la fiesta de carnaval”.

Agrega la publicación de que el acuerdo está orientado a garantizar el respeto mutuo y el buen desarrollo de las actividades, priorizando el interés colectivo, la sana convivencia y el disfrute responsable de las festividades por parte de la comunidad.

Además de ello, la alcaldía reitera su compromiso de “acompañar, supervisar y apoyar el cumplimiento de lo acordado”.

La tonada con el título de “La mona del arca” también fue sacada de la página de Instagram de Calle Debajo de Capira.

La polémica por esta tornada surgió por la franca alusión al accidente de tránsito ocurrido en el 2025, en el cual estuvo involucrado el cantante del conjunto ‘Las Estrellas del Ritmo’, Alejandro Torres,, y en el cual fallecieron tres personas.

Alejandro Torres es familiar cercano de Albanis Briceida Torres Asprilla, reina de Calle Arriba de Capira 2026.  

