En el 2025 se acaba reserva de las jubilaciones

El más reciente informe actuarial de la Caja de Seguro Social (CSS) revela que en el 2025 se acaban las reservas del llamado sistema solidario de jubilación. A partir de ese año se reportan números en rojo progresivos que arrancan con menos $335.1 millones.

Para el 2026, la cifra se dispara a menos $1,356.1 millones; en el 2027 (menos $2,557.5 millones); en el 2028 (menos $3,903.5 millones) y en el 2029 (menos $4,403.3 millones).

Publicidad

Los ingresos a ese viejo sistema de aportes al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) desde el año pasado son números en rojo al ser menores los ingresos que los egresos. En el 2020 la diferencia fue de menos $444.4 millones; en el 2021 menos $540.3 millones; en el 2022 menos $665.6 millones; en el 2023 menos $770.2 millones; en el 2024 menos $888.1 millones; en el 2025 menos $1,033.1 millones; en el 2026 menos $1,116.1 millones; en el 2027 menos $1,341.3 millones; en el 2028 menos $1,485.9 millones y en el 2029 cae a menos $639.7 millones.

Sin embargo, el flujo de caja del nuevo sistema llamado mixto las cifras son mejores y destacan que para el 2025 habrá reservas por $7,808.7 millones; en el 2026 por $8,802.9 millones; en el 2027 por $9,873.5 millones; en el 2028 por $11,025,3 millones y en el 2029 por $12,264.7 millones.

Por esas cifras, es que sectores del gobierno propugnan por fusionar ambos programas y tener para el 2029 un flujo de caja de $7,861.6 millones.

En un foro del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, el economista Felipe Argote destacó que el dinero del sistema solidario se lo consumieron ya los jubilados, porque ya no hay nadie que ponga en esa bolsa. Los que estaban al final de la fila solo trabajarán más si suben la edad, pero con el agravante que detrás de ellos no hay nadie y no habrá aportes para cubrir esas nuevas jubilaciones.

Esto no es un problema paramétrico...es sencillo el sistema solidario está cerrado.

Argote alegó que la propuesta de los actuarios es subir la edad de jubilación de 62 a 67 los hombres y las mujeres de 57 a 62 años, así como bajar a 40% la tasa de lo que recibes en tu jubilación que hoy es el equivalente al 60%.

El economista explicó que en Chile en 1982 se hizo la misma división de sistema de pensiones que se aplicó en Panamá en el 2015, pero a diferencia de acá allá se creó un fondo para el sistema solidario.

En Panamá la gente del PRD no creó ese fondo, dejaron ese hueco, porque de haberlo establecido sus gobiernos no habrían tenido superávit...dejaron esa parte guindando para después...se fueron a playa y dejaron la pluma de la cocina abierta y ahora cuando regresaron se les inundó la casa,añadió.

Para Felipe Argote, el tema de las jubilaciones no se salvó después del 2015 por la creación del sistema mixto, sino porque la tasa de desempleo bajó de 16% a 5.5 y el PIB se disparó porque recuperamos el Canal. Antes recibíamos $500 mil y hoy son más de $3,000 millones...en un año recibimos lo que se recibiría como en 16 mil años...ese es el gran milagro de la economía panameña, agregó.

El conferencista explicó además la gran diferencia que hay entre lo que se recibe con uno y otro sistema. Con el solidario puedes recibir una pensión mensual de $300 y con el mixto si cotizas con un aporte salarial de $500 te tocará $143.28.

También hizo varias sugerencias como el que se le suspenda la jubilación a todo funcionarios que siga laborando y tenga salario mayor de $5 mil; que los empleados de las plataformas paguen cuotas al Seguro Social y que las cotizaciones voluntarias sean expeditas.

En otras consideraciones económicas, Argote destacó la mala distribución de la riqueza en Panamá,un país donde para el 2019 el ingreso per cápita era de $15 mil.

Además cuestionó que Panamá sea la ciudad No.25 más cara del mundo. Sale más barato vivir en Viena, Madrid, Barcelona, Toronto y Montreal, pero allá tienen un ingreso per cápita , 4 veces mayor. Sale más barato comprar una casa en Orlando, Florida que en La Chorrera...las casas son exageradamente caras.

Frente a la crisis económica dijo que hay que aplicar el modelo que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial y no andar pensando en elevar impuestos sino en ejecutar inversiones como el Plan Marshall y no insistir en el modelo neoliberal de los 80 que ya antes de la pandemia estaba mal.

El Plan Marshall fue un programa impulsado por EEUU tras la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto. Fue presentado en 1947 por el secretario de Estado, George Marshall.

Estados Unidos ofreció asistencia técnica y administrativa a los países europeos, así como $13,000 millones para reactivar sus economías. En un inicio, esta ayuda consistió en el envío de alimentos, combustible y maquinaria, y más tarde en inversiones en industria y préstamos a bajo interés.