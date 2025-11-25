ENDIS-2 frente al espejo: 1 de cada 6 panameños vive con discapacidad

La Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2) no llegó con fríos números: llegó con un llamado directo al corazón del país.

El Mides presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados que dejan una verdad clarita: 781,478 panameños viven con alguna discapacidad, lo que equivale al 18% de la población, o sea, uno de cada seis. No son estadísticas… son vidas, historias y luchas que merecen respeto y oportunidades reales.

Los datos pintan un mapa que revela dónde más golpea esta realidad. La comarca Ngäbe Buglé encabeza la lista con 24%, seguida de Herrera (21.5%), Guna Yala (19.8%),

Panamá Oeste (19.4%), Coclé (19.3%) y Panamá (18%). En números totales, Panamá registra la mayor cantidad con más de 278 mil personas, mientras que Emberá Wounaan presenta la cifra más baja con 1,464.

La encuesta también confirma algo que se siente en muchos hogares: las mujeres representan el 58.4% de las personas con discapacidad. Y entre los tipos de condiciones más comunes destacan problemas en órganos y sistemas, además de limitaciones auditivas.

En cuanto a atención médica, la mayoría llegó a Policlínicas (32.6%), Centros de Salud (21.9%), Hospitales Públicos (20.8%) y Hospitales Regionales (16.5%). Apenas 1.9% fue atendido en Institutos Especializados y 0.03% en Centros Reintegra. Y aquí duele: muchos no fueron atendidos simplemente por falta de dinero.

Todo este panorama empuja al país a reforzar políticas públicas en salud, educación, trabajo, accesibilidad y transporte.

La información alimentará el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2024-2029, impulsará ajustes a la Ley 42 y la Ley 15, y ayudará a dirigir programas que de verdad integren a este sector que por años ha sido invisibilizado.

La ENDIS-2 no solo cuenta cuántos son, sino cómo viven, qué enfrentan y qué tan urgente es convertir discursos en acciones reales.

Un país se mide por cómo trata a su gente, y esta encuesta deja claro que es hora de ponerse serio con la inclusión.