Nacional - 25/11/25 - 08:38 PM

ENDIS-2 frente al espejo: 1 de cada 6 panameños vive con discapacidad

781,478 panameños viven con alguna discapacidad, lo que equivale al 18% de la población

 

Por: Redacción / Crítica -

La Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2) no llegó con fríos números: llegó con un llamado directo al corazón del país.

El Mides presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados que dejan una verdad clarita: 781,478 panameños viven con alguna discapacidad, lo que equivale al 18% de la población, o sea, uno de cada seis. No son estadísticas… son vidas, historias y luchas que merecen respeto y oportunidades reales.

Los datos pintan un mapa que revela dónde más golpea esta realidad. La comarca Ngäbe Buglé encabeza la lista con 24%, seguida de Herrera (21.5%), Guna Yala (19.8%),

Panamá Oeste (19.4%), Coclé (19.3%) y Panamá (18%). En números totales, Panamá registra la mayor cantidad con más de 278 mil personas, mientras que Emberá Wounaan presenta la cifra más baja con 1,464.

La encuesta también confirma algo que se siente en muchos hogares: las mujeres representan el 58.4% de las personas con discapacidad. Y entre los tipos de condiciones más comunes destacan problemas en órganos y sistemas, además de limitaciones auditivas.

En cuanto a atención médica, la mayoría llegó a Policlínicas (32.6%), Centros de Salud (21.9%), Hospitales Públicos (20.8%) y Hospitales Regionales (16.5%). Apenas 1.9% fue atendido en Institutos Especializados y 0.03% en Centros Reintegra. Y aquí duele: muchos no fueron atendidos simplemente por falta de dinero.

Te puede interesar

ENDIS-2 frente al espejo: 1 de cada 6 panameños vive con discapacidad

ENDIS-2 frente al espejo: 1 de cada 6 panameños vive con discapacidad

 Noviembre 25, 2025
SENAN comprará dos nuevos helicópteros con fondos del seguro del AN-141

SENAN comprará dos nuevos helicópteros con fondos del seguro del AN-141

 Noviembre 25, 2025
Defensor pide apretar el paso contra violencia que golpea mujeres en Panamá

Defensor pide apretar el paso contra violencia que golpea mujeres en Panamá

 Noviembre 25, 2025
Canal tira proyectos millonarios y APEDE dice que eso va a mover la plata

Canal tira proyectos millonarios y APEDE dice que eso va a mover la plata

 Noviembre 25, 2025
Autorizan contrato para manejo seguro de desechos hospitalarios

Autorizan contrato para manejo seguro de desechos hospitalarios

Noviembre 25, 2025

Todo este panorama empuja al país a reforzar políticas públicas en salud, educación, trabajo, accesibilidad y transporte

La información alimentará el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2024-2029, impulsará ajustes a la Ley 42 y la Ley 15, y ayudará a dirigir programas que de verdad integren a este sector que por años ha sido invisibilizado.

La ENDIS-2 no solo cuenta cuántos son, sino cómo viven, qué enfrentan y qué tan urgente es convertir discursos en acciones reales.

 Un país se mide por cómo trata a su gente, y esta encuesta deja claro que es hora de ponerse serio con la inclusión.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito