Enjambres peligrosos: Más de 7,000 casos de abejas africanizadas en el año
El Cuerpo de Bomberos de Panamá ha informado que se han atendido un total de 7,066 emergencias relacionadas con abejas africanizadas a nivel nacional.
Las zonas con mayor número de incidentes han sido las provincias de Panamá, Los Santos y Panamá Este, donde se han realizado operativos constantes para controlar enjambres y proteger a la población.
Los bomberos han intensificado sus acciones de control, con el fin de prevenir ataques y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En estos operativos, se ha priorizado la reubicación de las colmenas y enjambres en lugares seguros, evitando daños a las personas.
Recomendaciones de seguridad:
-Evitar acercarse o lanzar objetos a colmenas o enjambres , especialmente si se encuentran en árboles, techos o estructuras.
-No intente removerlas por cuenta propia. Si encuentra un enjambre, comuníquese de inmediato con la estación de bomberos más cercana para recibir atención adecuada y segura.
Las autoridades instan a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones para evitar incidentes graves, ya que las abejas africanizadas pueden ser más agresivas si se sienten amenazadas.