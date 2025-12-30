Ensa: Se acabó el subsidio. Mayoría no pagará más, pero ojo con el consumo

Desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia el nuevo pliego tarifario, tal como lo ordena la ASEP, y al mismo tiempo se acaba el FET adicional,



Ese apoyo sirvió para que el golpe no llegara de una vez a la casa, pero desde enero de 2026 ya no está. Y eso, aunque no todos lo sientan igual, sí mueve la factura eléctrica.

Con la salida de ese subsidio y la entrada del nuevo pliego tarifario ordenado por la ASEP, ENSA dice que el 71.5% de sus clientes no verá aumento en el primer semestre del año.

Ahí entran los hogares que consumen hasta 300 kilovatios hora, los que todavía siguen cubiertos por el FET ordinario. Pero el que se pasa de ese consumo, ya no camina igual.

Los clientes que no reciben el FET ordinario enfrentarán un ajuste promedio de 2.74% en su factura.

No es una cifra pareja, cambia según la tarifa y el nivel de consumo, pero igual se siente cuando llega el recibo y hay que pagarlo.

La suspensión tarifaria de 2024 obligó a cobrar con una tarifa vieja, desfasada, y eso fue acumulando costos. Para evitar que todo ese peso cayera de golpe, el Gobierno metió el FET adicional entre julio y diciembre de 2025. Ese colchón ya no existe.

ENSA insiste en que todo depende del consumo. Mientras más se gasta, más se paga. Por eso repiten el llamado a cuidar la energía, bajar el uso innecesario y no pasar la línea de los 300 kWh, que es donde la factura empieza a cambiar de verdad.

La empresa atiende a 548,535 clientes y la mayoría está en la provincia de Panamá. Ocho de cada diez viven aquí, muchos en el área metropolitana. O sea, no es un tema técnico ni lejano: es la luz que llega a la casa y al bolsillo.