“Es vergonzoso que en Panamá se condene a alguien sin derecho a defenderse”

Después de más de una década de investigación, este lunes inició el juicio por el caso Odebrecht, uno de los procesos más largos y complejos que ha pasado por los tribunales panameños.



Carlos Carrillo, abogado defensor de Ricardo Martinelli confirmó que el expresidente se conectará de forma virtual a la diligencia.



Carillo señaló que la defensa espera que esta etapa del proceso “termine ya”, luego de más de 10 años de investigación y de que el expediente fuera incorporado formalmente en 2021.

El abogado expresó preocupación por la inasistencia de algunas partes y por la posibilidad de que no se pueda contradecir testimonios ni examinar pruebas que reposan en el expediente.

Según dijo, en Panamá se ha llegado a condenar personas sin permitirles ejercer plenamente su derecho a defensa, algo que —advirtió— no debería repetirse en este juicio.

Carrillo sostuvo que el expresidente ha cumplido con las reglas establecidas y que se le envió el enlace para conectarse a la audiencia.

En sus declaraciones, el abogado reiteró que a Ricardo Martinelli no se le respetaron garantías fundamentales, entre ellas su condición de expresidente, su estatus como miembro del Parlacen y el principio de especialidad.

Afirmó además que no se le permitió interrogar testigos ni examinar pruebas utilizadas en su contra.

“Para nosotros, este proceso debe cerrarse ya en esta etapa”, dijo Carrillo, al insistir en que las propias pruebas del expediente demostrarían la inexistencia de una relación directa de Martinelli con los hechos investigados.

El jurista también señaló que el expresidente fue incluido en el proceso como una represalia tras haber sido absuelto en el caso “pinchazos”, y calificó como vergonzoso que se intente juzgar a una persona tras, según él, haberse vulnerado múltiples derechos procesales.

El caso Odebrecht se originó a partir de las investigaciones internacionales contra la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a funcionarios de varios países para obtener contratos de obras públicas. En Panamá, el proceso busca determinar responsabilidades penales relacionadas con presunto blanqueo de capitales y corrupción, vinculadas a proyectos ejecutados durante distintos gobiernos.

La defensa de Martinelli aseguró que agotará todas las alegaciones legales y que, al examinarse a fondo el expediente, quedará claro que el exmandatario no guarda relación con ningún hecho ilícito dentro de esta investigación.