Nacional - 24/11/25 - 07:37 PM

Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

Los manifestantes exigían la presencia de las autoridades locales, entre estas el IDAAN.

 

Por: Diomedes Sánchez S -

Residentes de varios sectores del corregimiento de Escobal, área a orillas del Lago Gatún en Colón, cerraron la vía por falta de agua potable, situación que ya cumple dos meses sin resolverse.

La protesta, que inició en la madrugada del lunes, generó un fuerte tranque vehicular, afectando a pasajeros que se dirigían a la ciudad de Colón, personas con citas médicas, trabajadores que perdieron horas laborales y estudiantes que no pudieron asistir a clases.

Los manifestantes exigían la presencia de las autoridades locales, entre estas el IDAAN.

En esta zona, la ACP instaló una planta desalinizadora como parte de un plan para mitigar la escasez de agua provocada por la sequía y la salinización del Lago Gatún.

La planta, que comenzó a operar en mayo de 2024, puede producir agua potable para 6,000 personas diariamente y abastece a unos 2,500 habitantes. Sin embargo, actualmente se encuentra paralizada, causando un desabastecimiento total del vital líquido.

Mientras tanto, el IDAAN envió carros cisterna para abastecer a los residentes.

Te puede interesar

Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

 Noviembre 24, 2025
Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

Detienen a hombre entre los más buscados por doble homicidio en Sabanitas

 Noviembre 24, 2025
Xavier Serbiá en Palacio: libertad, emprendimiento y segundas oportunidades

Xavier Serbiá en Palacio: libertad, emprendimiento y segundas oportunidades

Noviembre 24, 2025
Productores de guandú listos para comercialización del grano en din de año

Productores de guandú listos para comercialización del grano en din de año

 Noviembre 24, 2025
Mulino recibe a los estudiantes del concurso de Oratoria

Mulino recibe a los estudiantes del concurso de Oratoria

Noviembre 24, 2025

Las autoridades coordinarán con la ACP la reactivación de la planta desalinizadora para restablecer el suministro.

Los moradores advierten que, si no se resuelve la falta de agua, volverán a cerrar la vía.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos