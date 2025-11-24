Escobal se cansa: cierran la vía por dos meses sin agua

Residentes de varios sectores del corregimiento de Escobal, área a orillas del Lago Gatún en Colón, cerraron la vía por falta de agua potable, situación que ya cumple dos meses sin resolverse.

La protesta, que inició en la madrugada del lunes, generó un fuerte tranque vehicular, afectando a pasajeros que se dirigían a la ciudad de Colón, personas con citas médicas, trabajadores que perdieron horas laborales y estudiantes que no pudieron asistir a clases.

Los manifestantes exigían la presencia de las autoridades locales, entre estas el IDAAN.

En esta zona, la ACP instaló una planta desalinizadora como parte de un plan para mitigar la escasez de agua provocada por la sequía y la salinización del Lago Gatún.

La planta, que comenzó a operar en mayo de 2024, puede producir agua potable para 6,000 personas diariamente y abastece a unos 2,500 habitantes. Sin embargo, actualmente se encuentra paralizada, causando un desabastecimiento total del vital líquido.

Mientras tanto, el IDAAN envió carros cisterna para abastecer a los residentes.

Las autoridades coordinarán con la ACP la reactivación de la planta desalinizadora para restablecer el suministro.

Los moradores advierten que, si no se resuelve la falta de agua, volverán a cerrar la vía.