Nacional - 29/9/25 - 09:29 AM

Escuela ajusta reglamento tras intervención de la Defensoría

Por: Redacción / Web -

La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía acogió de forma positiva las recomendaciones emitidas por la institución, tras recibir quejas del estudiantado por la aplicación de sanciones consideradas severas relacionadas con el mal uso del uniforme escolar.

Aunque la Defensoría concluyó que las sanciones no vulneraban los derechos de la niñez y adolescencia, recomendó a la dirección del plantel modificar su reglamento interno para garantizar que los estudiantes no perdieran horas de clases como consecuencia de estas faltas menores.

En respuesta, la escuela manifestó su disposición a implementar las sugerencias, reafirmando su compromiso con la promoción de un entorno más inclusivo y respetuoso. Como parte de este proceso de mejora institucional, se están llevando a cabo jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas al personal docente y administrativo, especialmente a quienes tienen responsabilidades disciplinarias.

Estas acciones fortalecen la protección de los derechos humanos dentro del ámbito escolar y consolidan la colaboración entre la Defensoría del Pueblo y las instituciones educativas del país.

