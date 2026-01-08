Esperan 200 mil visitantes en la Feria de las Flores y el Café de Boquete

Con la inauguración de la versión 53 de la Feria de las Flores y del Café de Boquete en la provincia de Chiriquí, se abre la temporada de eventos feriales en Panamá.

Durante la inauguración del evento, el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Roberto Linares destacó que "es aquí donde se refleja el esfuerzo de toda una provincia que hace girar la rueda de la economía”.

Linares agregó que para el productor, la feria es un espacio para mostrar con orgullo lo que nace de su trabajo, mientras que para los emprendedores y artesanos es un primer espacio para crecer.

Por otra parte, el comité organizador mantiene altas expectativas para esta edición y espera la llegada de unas 200 mil personas.

Esta estimación se debe a las sorpresas preparadas para el público, especialmente las presentaciones artísticas en tarima, con artistas nacionales que se extenderán durante toda la semana.

Además, para esta versión número 53, en la feria se presentan diversas innovaciones, especialmente en el diseño de jardines.

El clima, la producción cafetalera y la oferta cultural continúan siendo parte de los principales atractivos que caracterizan este evento tradicional en Boquete.

Ante la llegada de gran cantidad de público, los estamentos de seguridad mantendrán vigilancia permanente las 24 horas del día, tanto dentro del recinto ferial como en sus alrededores.

Además, la Alcaldía de Boquete anunció que contarán con estacionamientos gratuitos para buses de paseos que llegarán de todas partes del país.

Para este año los precios de acceso a la feria son: $2.50 general, $1.50 para jubilados; niños hasta 10 años entran gratis.