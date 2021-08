Estado no se responsabilizará si sufres un accidente durante trabajo comunitario

Todas las personas que realicen trabajos comunitarios para seguir recibiendo el beneficio del Vale Digital, deben estar anuentes que el Estado no se hace responsable de cualquier accidente que les ocurra durante el tiempo que desarrollen dichas labores.

LEE TAMBIÉN: Panamá está entre los 3 países del mundo con clasificación de "carbono negativo"

Publicidad

En el artículo 35 del Reglamento de Funcionamiento de los Apoyos Solidarios que entrega el Estado, se le deja muy claro a todos los participantes esta consideración legal.

"Los beneficiarios del Vale Digital que realicen las actividades de las capacitaciones y del servicio social comunitario lo hacen de forma voluntaria, por lo cual exoneran de toda responsabilidad al Estado de cualquier accidente", informa el documento estatal que fue promulgado en la Gaceta Oficial.

Hasta la fecha a todos los beneficiarios del servicio social comunitario se les asignan diferentes tareas en las comunidades, en las cuales se utilizan maquinarias que podrían ocasionar un accidente, en caso de que no sean bien utilizadas.

Esta normatica oficial plantea que el servicio social comunitario será coordinado por la Autoridad Nacional de Descentralización, bajo la supervisión de la Secretaría General del Ministerio de Gobierno, quien determinará con los gobernadores de cada provincia las tareas que se desarrollarán.

Además, las autoridades han advertido que para participar en los programa de servicio social obligatorios para seguir recibiendo el Vale Digital, los beneficiarios deben actualizar sus datos en la plataforma de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y aceptar "los términos y condiciones" establecidos para este fin.

Todos los interesandos en seguir recibiendo esta ayuda por la emergencia nacional, deberán escoger entre recibir capacitación o realizar labores comunitarias, para lo cual establecerá tres opciones que la AIG le asignará cada mes de forma aleatoria.'

Además, para permanecer en el Programa Panamá Solidario los beneficiarios deberán cumplir 24 horas de trabajos comunitarios al mes o recibir capacitación presencial, semipresencial o virtual en las plataformas del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Sobre las organizaciones privadas o de ayuda social que quieran participar voluntariamente, lo podrán hacer a través de la coordinación con el Ministerio de Desarro Social (Mides). En tanto, que las juntas comunales capacitarán a los beneficiarios, en coordinación con los gobernadores.

Así mismo, se aclara que se eliminará de recibir los Vales Digitales a todos los que no utilicen el dinero en un periodo de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha en que se hace la acreditación de los fondos y la misma no será revocada y durará hasta la culminación de la vigencia del plan de ayuda social, aunque se aclara que el beneficiario no tendrá que utilizar necesariamenteE todo el depósito.