Estado refuerza gestión, seguridad y pensiones en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó tres decisiones clave para fortalecer el país: modernizar la Carrera Administrativa y garantizar un servicio público eficiente; autorizar la cesión de contrato para concluir el cuartel de la Policía Nacional en David.

Además de firmar un acuerdo con el BIRF para fortalecer las proyecciones actuariales del sistema de pensiones de la CSS.

Estas medidas buscan transparencia, seguridad y sostenibilidad para los ciudadanos.

Carretra administrativa

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 21-25, que moderniza la Ley de Carrera Administrativa (Ley 9 de 1994) con el objetivo de garantizar una gestión pública profesional y eficiente. La reforma crea el Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de la Presidencia, con autonomía técnica y funcional.

El proyecto busca profesionalizar a todos los servidores públicos, aplicando los principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, para mejorar la atención al ciudadano.

Actualmente solo el 5% de los funcionarios cuenta con estatus de carrera, mientras que el 87% de los servidores no posee el reconocimiento correspondiente.

El texto legal será enviado a la Asamblea Nacional e incorpora experiencias internacionales y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), garantizando un sistema transparente y libre de clientelismo, con funcionarios calificados al servicio del país.

Avanzan obras del cuartel policial en David

El Consejo de Gabinete autorizó la cesión de contrato para terminar la construcción del cuartel de la Policía Nacional en David, Chiriquí, mediante la Adenda N° 4 al Contrato de Obra DA-023-2018, por un monto adicional de B/.2,717,014.62.

La empresa Construcciones Rurales de Veraguas, S.A. asumirá la finalización de la obra, que actualmente tiene un 50% de avance, con un plazo de ejecución adicional de 730 días.

El Minseg aseguró que la compañía cuenta con la experiencia y solvencia económica necesarias para concluir el proyecto, que fortalecerá la presencia policial en la provincia.

Acuerdo con BIRF fortalece pensiones de la CSS

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N. 32-25 que autoriza un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para fortalecer las proyecciones actuariales del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), con un monto de hasta B/.150,000.00.

El convenio permitirá que el equipo actuarial de la CSS elabore proyecciones de pensiones de invalidez, vejez y muerte usando el modelo PROST, asegurando la sostenibilidad financiera del sistema y la toma de decisiones basada en datos. El Consejo Económico Nacional (CENA) respaldó la iniciativa para fortalecer la capacidad técnica y autonomía de la institución.