Estados Unidos limita el uso de la vacuna de J&J

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) limitó ayer jueves el uso de la vacuna monodosis contra la covid-19 de Johnson & Johnson en Estados Unidos tras revisar el riesgo de coágulos sanguíneos raros pero graves.

En un comunicado, la agencia federal señaló que la autorización de emergencia del suero de J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años, para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.

Publicidad

El cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos, denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés), tras la administración de la vacuna.

"Hemos estado siguiendo de cerca la vacuna y la aparición de TTS tras su inoculación y utilizado la información actualizada de nuestros servicios de seguridad para revisar la autorización de emergencia", afirmó el doctor Peter Marks, director del centro Evaluación e Investigación Biológica de la a Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).

Según los datos oficiales, cerca de 18 millones de dosis de la vacuna J&J han sido administradas en EE.UU., lo que supone cerca del 7,7 % de los ciudadanos que se consideran completamente vacunados en el país.

Contenido Premium: 0