Estados Unidos revoca visa a Gaby Carrizo

El Gobierno de los Estados Unidos revocó las visas del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y de los empresarios y hermanos Budy y Ralph Attie D’Jamous, según información que circula en el país.

La medida se aplicó la semana pasada, aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han precisado los motivos de la decisión.

Cabe destacar que la semana pasada, la Contraloría General de la Nación ordenó la cautelación de las propiedades y cuentas bancarias del exvicepresidente durante el período del 2019-2024 por un monto de $1,313,818.83 millones.

Esta acción se enmarca en las investigaciones sobre presunto uso indebido de fondos públicos y enriquecimiento injustificado durante su gestión como vicepresidente.

Mientras que los hermanos Budy y Ralph Attie D’Jamous están siendo investigados por su presunta participación en el caso Fintek, relacionado con la gestión de vales digitales durante la pandemia del COVID-19. Este servicio, inicialmente, fue prestado por Cable and Wireless por un costo de 5,5 millones de dólares, pero por los incumplimientos del gobierno, la empresa Fintek, vinculada a la familia Attie, asumió el servicio en julio de 2022.

Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, explicó que las decisiones sobre las visas no son automáticas ni eternas, y que Washington mantiene un sistema que revisa continuamente a cada titular.