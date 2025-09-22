Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que mañana, martes 23 de septiembre se realizarán trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de Penonomé, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo.

Las labores se llevarán a cabo entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche.

Durante ese período, la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá sus operaciones, lo que provocará la interrupción del suministro de agua potable en varios sectores.

Las comunidades afectadas serán: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado y Altos del Prado.

También se verá afectado el servicio en Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y áreas aledañas.

El Idaan recomienda a los residentes tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.