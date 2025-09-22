Nacional - 22/9/25 - 07:23 AM

Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

Las labores se llevarán a cabo entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que mañana, martes 23 de septiembre se realizarán trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de Penonomé, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo. 

Las labores se llevarán a cabo entre las 5:00 de la tarde y las 11:00 de la noche. 

Durante ese período, la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá sus operaciones, lo que provocará la interrupción del suministro de agua potable en varios sectores. 

Las comunidades afectadas serán: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado y Altos del Prado. 

También se verá afectado el servicio en Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y áreas aledañas. 

El Idaan recomienda a los residentes tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

Te puede interesar

Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

 Septiembre 22, 2025
SIGUE EL DESFILE DE BUQUES DE GUERRA GRINGOS POR PANAMÁ

SIGUE EL DESFILE DE BUQUES DE GUERRA GRINGOS POR PANAMÁ

 Septiembre 22, 2025
‘Armas por comida’ se reactiva en Panamá Este

‘Armas por comida’ se reactiva en Panamá Este

 Septiembre 22, 2025
De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

De 85 defunciones por influenza, unas 73 no contaban con la vacuna

 Septiembre 22, 2025
Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

 Septiembre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
‘Pelenchín’ se mete en problemas en el Norte

‘Pelenchín’ se mete en problemas en el Norte