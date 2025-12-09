Nacional - 09/12/25 - 12:47 PM

Este viernes cierra la inscripción para la prueba '¨Piense II' del Itse

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 11 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El próximo miércoles 17 de diciembre, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) realizará la prueba 'Piense II', para que todos los jóvenes y adultos interesados en una educación superior de ciclo corto puedan postularse.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 11 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, por lo que los postulantes aún están a tiempo para completar la información requerida.

El próximo miércoles, todas las personas que se hayan inscrito deberán presentarse al edificio administrativo del ITSE, próximo a la entrada del Corredor Sur, en vía Tocumen, a las 8:00 a.m. para presentar la prueba.

El pasado 22 de noviembre, un total de 907 personas realizaron la prueba PIENSE II en el ITSE, quienes ingresarán al Curso de Reforzamiento Académico (CRA) a partir de enero de 2026, para optar por cualquiera de las 16 carreras técnicas que ofrece la entidad educativa.

Entre las opciones educativas más innovadoras, el ITSE cuenta con carreras enfocadas en: inteligencia artificial, logística, mantenimiento de aeronaves, artes culinarias, servicios empresariales, ejecutivo bilingüe, ciberseguridad, entre otras. Todas están diseñadas en estrecha articulación con las necesidades del sector productivo para garantizar una formación pertinente y actualizada.

 

