Estudiante del Gabriela Mistral gana concurso de Compresión Lectora

La joven Daniela A. Marquínez Nieto, estudiante del Colegio Gabriela Mistral de Arraiján, fue la ganadora del concurso de Comprensión Lectora de la región de Panamá Oeste, organizado por la Coordinación Nacional de las Redes Educativas y la Red Nacional de Docentes de Español (REDNADE) y con el aval del Ministerio de Educación (Meduca).

El evento se llevó a cabo en el FECI Guillermo Endara Galimany de La Chorrera el día de ayer, 04 de septiembre de 2025.

En el concurso se evaluaron tres criterios: Literal, inferencial y crítico sobre el cuento "Fantasía en el Bosque", de la autora panameña Hercilia Castillo.

Durante el evento, los estudiantes fueron evaluados por un jurado compuesto por tres profesores de la Red Nacional de Docentes de Español.